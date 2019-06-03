За неделю на Донбассе спасатели ГСЧС обезвредили 115 взрывоопасных предметов

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с 27 мая по 2 июня обследовали 55 га территории и обезвредили 115 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Пиротехнические подразделения в течение недели 42 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 55 гектаров местности, изъято и уничтожено 115 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Кроме того спасатели были задействованы в обеспечение функционирования пунктов оказания помощи населению, размещенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей и восстанавливали жилые дома, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов.