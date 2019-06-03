События

03:32 03.06.2019

За неделю на Донбассе спасатели ГСЧС обезвредили 115 взрывоопасных предметов

1 мин читать

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с 27 мая по 2 июня обследовали 55 га территории и обезвредили 115 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Пиротехнические подразделения в течение недели 42 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 55 гектаров местности, изъято и уничтожено 115 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Кроме того спасатели были задействованы в обеспечение функционирования пунктов оказания помощи населению, размещенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей и восстанавливали жилые дома, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов.

Теги: #взрывчатка #обезвреживание #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:41 03.06.2019
В Харьковской области из-за утечки газового конденсата горело отделение по переработке нефти

В Харьковской области из-за утечки газового конденсата горело отделение по переработке нефти

23:57 02.06.2019
Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

23:13 02.06.2019
Билецкий призвал националистические силы к объединению

Билецкий призвал националистические силы к объединению

21:35 02.06.2019
Двум полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении

Двум полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении

21:22 02.06.2019
Еще более 60 объектов планируют строить и реконструировать в Харьковской области

Еще более 60 объектов планируют строить и реконструировать в Харьковской области

20:13 02.06.2019
Полиция открыла уголовное производство по сносу бюста Жукова в Харькове

Полиция открыла уголовное производство по сносу бюста Жукова в Харькове

20:08 02.06.2019
Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Веселое

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Веселое

19:26 02.06.2019
Матиос созывает совещание из-за появившегося провокационного видео с "аннексией Буковины"

Матиос созывает совещание из-за появившегося провокационного видео с "аннексией Буковины"

18:31 02.06.2019
В Николаевской области в ДТП погибли два человека, еще один ранен

В Николаевской области в ДТП погибли два человека, еще один ранен

18:12 02.06.2019
В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп настроен серьезно насчет введения пошлин на товары из Мексики

В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут грозы

В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

"Коридор позора" устроили активисты участникам съезда партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова в Харькове

Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На Прикарпатье остаются подтопленными почти 20 жилых домов, более 50 дворов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА