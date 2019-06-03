В Харьковской области из-за утечки газового конденсата горело отделение по переработке нефти

На территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти в Харьковской области вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В Харьковской области, 2 июня в 11:10 в ГСЧС поступила информация: в пгт Андреевка Балаклейского района на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 36 человек личного состава и 9 единиц техники.

Как отмечается, пожар локализовали на площади 50 кв. м. Открытого огня не было, проводилось охлаждения технологической установки. В 12:12 пожар полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.