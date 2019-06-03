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01:20 03.06.2019

Трамп настроен серьезно насчет введения пошлин на товары из Мексики

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Трамп настроен серьезно насчет введения пошлин на товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп действительно намерен ввести пошлины на все товары, поступающие из Мексики, заявил в воскресенье глава аппарата Белого дома Мик Малвейни.

"Он, безусловно, очень серьезно настроен (по вопросу пошлин - ИФ)", - сказал Малвейни в телепрограмме Fox News Sunday.

В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Теги: #сша #белый_дом #мнение #мексика
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