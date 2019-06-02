События

21:22 02.06.2019

Еще более 60 объектов планируют строить и реконструировать в Харьковской области

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На сессии Харьковского областного совета в Программу социального и экономического развития области добавили еще более 60 объектов строительства и реконструкции, сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

Глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлия Светличная отметила, что во время 20-й сессии депутаты приняли ряд важных для развития региона решений. В частности, расширение перечня объектов строительства и реконструкции, которые включены для финансирования в рамках Программы социального и экономического развития Харьковской области (в 5-ю часть программы добавили еще более 60 объектов).

"Профинансированы те объекты, которые уже были в программе. Мы будем ремонтировать еще больше заведений образования и здравоохранения. В перечне - также объекты сферы жилищно-коммунального хозяйства и проекты программы "Энергия света", - отметила глава ХОГА.

Также она сообщила, что во время сессии приняли решение выделить дополнительное финансирование для строительства областного онкологического комплекса.

"Мы знаем, сколько людей болеют раком в Харьковской области, поэтому создаем качественные условия для тех, кто лечится, и тех, кто лечит. Сейчас строительство онкологического комплекса проходит в соответствии с графиками, которые были установлены. На прошлых сессиях мы уже выделяли средства на эти цели, однако, конечно, еще не в полном объеме. Понемногу увеличиваем финансирование, не забирая средства у других отраслей, чтобы все потребности области были учтены. Рассчитываем на то, что будет финансирование из государственного бюджета - соответствующие предложения мы предоставили. Также просим Министерство здравоохранения, чтобы они учли возможность оснащения центра новым оборудованием", - резюмировала Светличная.

 

Теги: #объекты #строительство #украина #харьковская_область
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