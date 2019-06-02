Полиция открыла уголовное производство по сносу бюста Жукова в Харькове

Полиция открыла уголовные производства в связи с событиями во время пикетирования объединительного съезда партии "Доверяй делам", прошедшего в Харькове в воскресенье.

"Во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесли памятник (бюст маршала Георгия Жукова - ИФ) на проспекте Петра Григоренко и распылили слезоточивый газ в толпу... Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Уголовные производства возбуждены по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в воскресенье днем группа активистов, пикетировавших съезд партии "Доверяй делам", устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову, находившийся в нескольких сотнях метров от места проведения партсъезда.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Видродження".