События

20:08 02.06.2019

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Веселое

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Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстреливать подконтрольные им населенные пункты в Донецкой области вдоль линии разграничения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

По информации Украинской стороны СЦКК со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ, опубликованным 31 мая, уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Свободному, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области.

Как отмечается, представители Миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде у гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

"Указанные повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс"), выпущенной с западного направления", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что наблюдатели видели пожилого мужчину с бинтовыми повязками на левой ноге, левой руке и спине, который представился жителем указанного дома. По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома.

 

Теги: #украина #донбасс #мирные_жители #обстрелы
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