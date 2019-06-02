В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут грозы

В ближайшие сутки, 3 июня, погоду большей части территории Украины будет определять жаркая воздушная масса, но местами пройдут кратковременные дожди, сообщают в воскресенье в Укргидрометцентре.

В начале недели под влиянием атмосферного фронта ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в южной части 17-22°; днем 25-30°, на Прикарпатье 19-24°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 июня самая высокая температура днем была 32,7 в1901г., самая низкая ночью3,0 в1918г.

На 4 июня синоптики прогнозируют в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в южных областях 15-20°; днем24-29°, на Прикарпатье 20-23 °.

В Киеве 4 июня также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем26-28°.

2 июня на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-27°; в Днепре возле Киева 21°.