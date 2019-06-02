В Харькове свалили бюст Жукова

В Харькове активисты ряда партий и общественных организаций в воскресенье днем повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", собравшиеся ранее перед Дворцом спорта активисты ряда партий и движений, среди которых "Национальный корпус", Фрайкор, "Правый сектор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и т.д. устроили "коридор позора" направляющимся во Дворец спорта на съезд партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. За ними последовали обеспечивающие правопорядок в районе Дворца спорта правоохранители и попытались воспрепятствовать сносу памятника, однако не преуспели в этом.

На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.