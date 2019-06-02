В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта

В результате осложнения погодных условий в ночь на воскресенье из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 184 населенных пункта в семи областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская - 46 н.п., Киевская - 40 н. п., Винницкая - 38 н.п., Черкасская - 35 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Днепропетровская - 5 н.п. и Сумская - 5 н.п.", – указано в сообщении на сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.