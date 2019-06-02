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09:17 02.06.2019

Плановый ремонт энергоблока №4 ЗАЭС завершен

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Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме Украины в субботу в 23.43 после окончания планового среднего ремонта.

"1 июня 2019 года в 23.43 энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения планового среднего ремонта, который был начат 7 марта 2019 года", – сообщила пресс-служба АЭС.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков с суммарной нагрузкой 3 975 МВт.

На энергоблоке № 2 идут 81 сутки планового капитального ремонта.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – отмечается в сообщении.

Теги: #заэс #ремонт #украина #завершение
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