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08:44 02.06.2019

Кличко: Муниципалитет Флоренции принял решение об установке в городе памятника Тарасу Шевченко

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Кличко: Муниципалитет Флоренции принял решение об установке в городе памятника Тарасу Шевченко

Муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В решении отмечается, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета".

Монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Автором монумента является известный украинский скульптор Олег Пинчук. Памятник является подарком Флоренции от Киева и изготовлен по инициативе мэра Киева и за счет украинских меценатов.

В КГГА напомнили, что 21-22 апреля 2016 Кличко во время рабочего визита во Флоренцию на встрече с мэром города Дарио Нарделли обсудил возможность установки во Флоренции памятника Тарасу Шевченко.

До этого, в 2015 году, совместными усилиями Киевской городской власти, Посольства Италии в Украине и межпарламентской группы дружбы Украины и Италии в столице Украины на Владимирской горке открыли памятник итальянскому поэту, который родился во Флоренции, Данте Алигьери.

Памятник Данте - совместное произведение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого. Монумент был подарком Флоренции Киеву.

Теги: #италия #украина #шевченко #памятник
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