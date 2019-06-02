События

07:27 02.06.2019

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

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За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций ООС зафиксированы: дважды вблизи Новоселовки Второй - из артиллерийских систем калибра 122-мм и вооружения боевых машин пехоты; у Песок - из минометов калибра 82-мм; четыре раза вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Красногоровки, Водяного и Пищевика - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 1 Июня два боевика было уничтожено, еще двое - ранены.

Вместе с тем, с начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинских защитников вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи Новгородского из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка #украина
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