События

06:15 02.06.2019

На Буковине разоблачены пограничники, организовавшие систематические поборы

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На Буковине разоблачены пограничники, организовавшие систематические поборы

Спецслужбами пресечена противоправная деятельность группы военнослужащих Черновицкого пограничного отряда, которые организовали систематические поборы, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

В обнародованном ведомством в субботу сообщении отмечается, что в течение апреля - мая 2019 трое пограничников за 45 тыс. грн взятки способствовали в перемещении через границу Украины в соседнюю Румынию без пограничного и таможенного контроля вне пунктов пропуска более 25 тыс. пачек сигарет. Указанные средства правонарушители разделили между собой.

Инспекторам пограничной службы сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины. Решаются вопросы об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Кроме того, проводится комплекс первоочередных следственных действий для установления других фигурантов противоправного механизма, в т.ч. причастность к указанной схеме руководства отделов пограничной службы "Селятино" и "Красноильск".

Теги: #буковина #украина #поборы #пограничники
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