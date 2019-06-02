Мэр Киева Виталий Кличко открыл обновленную Аллею художников, которую капитально отремонтировали и продлили до столичного фуникулера.

"Сегодня - знаковое событие! Мы представляем обновленную Аллею художников. Я убежден, она станет киевским Монмартром. Поэтому сегодня праздник и для киевлян, и для наших художников, которые выставляют здесь свои работы. Прогуливаясь этой аллее, можно увидеть красивые виды на Подол и Днепр. Это также важно туристическое место. Ежедневно его посещают тысячи киевлян и иностранцев. Которые и любуются Киевом, и через творчество наших художников, больше узнают об Украине и о нашей столице. Которые покупают и популяризируют украинское искусство", - цитирует пресс-служба мэрии обращение Кличко во время открытия объекта.

В КГГА отметили, что были обустроены отдельные деревянные променады и несколько смотровых площадок, установлена ограда, декоративная подсветка, а также пути эвакуации. Вместе с тем были выполнены работы по укреплению стены вдоль парка скульптур музея Кавалеридзе к беседке, которую полностью отреставрировали. Осуществлено благоустройство территории. Для людей с инвалидностью и родителей с колясками установлены пандусы. Для безопасности - установили камеры видеонаблюдения.

Мэр отметил, что обновленная Аллея художников стала частью большого туристического маршрута, который создают в историческом центре столицы. Он начинается от Пейзажной Аллеи, идет к лестнице в урочище Гончары-Кожемяки, далее - до Андреевского спуска и через Аллею художников - к новому пешеходного моста.

"В наших планах - сделать этот маршрут в Киево-Печерской лавры. И мы сейчас работаем над этим", - подчеркнул мэр.

Также сообщается, что Кличко провел экскурсию новыми туристическими маршрутами экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.