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00:20 02.06.2019

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории

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"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории

Английский "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018-2019 годов, обыграв в финале другой английский клуб "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Решающий матч еврокубкового сезона в Европе состоялся в субботу вечером в Мадриде.

Уже на второй минуте главная звезда "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах открыл счёт, реализовав пенальти.

После этого на поле шла упорная борьба. Во втором тайме "Тоттенхэм" создал несколько опасных моментов. Но на 87-й минуте вышедший на замену бельгийский нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги забил второй гол своей команды и принес ей окончательную победу.

"Ливерпуль" стал победителем турнира в 6-й раз. Больше побед только у мадридского "Реала" - 13 и у итальянского "Милана" - 7. По 5 раз Кубок чемпионов завоёвывали "Барселона" и "Бавария".

Теги: #лига_чемпионов #ливерпуль #футбол
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