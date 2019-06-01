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23:48 01.06.2019

Матиос заявляет, что останется на должности главного военного прокурора страны

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Матиос заявляет, что останется на должности главного военного прокурора страны

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в силу наличия военного контракта остаётся на должности минимум до октября.

"Никогда не чувствовал себя "на чемоданах", нет причин и нет тренда", - сказал он в субботу вечером в интервью телеканалу 112, отвечая на вопрос о том, намерен ли он уходить в отставку.

Матиос пояснил, что по военному уставу подобные намерения называются дезертирством.

"Я военный, и у меня до октября контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продолжать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть", отметил главный военный прокурор.

При этом он добавил: "Я буду, наверное, самый крайний из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагам".

По словам Матиоса, поскольку СБУ "простыми словами находится под надзором военной прокуратуры", он владеет полным объемом информации о вызовах, с которыми столкнулся новоназначенный первый заместитель главы Службы, а в настоящее время вр.и.о. главы СБУ Иван Баканов.

"У меня есть свои суждения, ведь я 8 лет там (в СБУ) прослужил. Посмотрим, если он (Баканов) будет нуждаться в помощи - обратится, если нарушит какой-то закон - мы поправим, так как нельзя сразу наказывать, надо помогать строить государство. Наверное, у него бы должно было бы все получится, а получится ли - на то воля божья", - сказал главный военный прокурор.

Также Матиос добавил, что готов оказывать помощь и новоназначенному начальнику Управления Государственной охраны Алексею Оцерклевичу. "Мы пообщаемся в понедельник... Есть много инструментов, с которыми новоназначенный руководитель точно не знаком, будем помогать... Ему придется учиться на ходу", - подчеркнул Матиос.

Теги: #работа #матиос #украина #сроки
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