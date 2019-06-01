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22:32 01.06.2019

МИД обратилось к дружественным странам давить на РФ для выполнения решения трибунала по морякам

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МИД обратилось к дружественным странам давить на РФ для выполнения решения трибунала по морякам

Министерство иностранных дел Украины обратилось к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН по украинским морякам, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", - написал он в своем аккаунте в Twitter в субботу вечером.

Министр подчеркнул, что необходимо сделать все возможное.

"Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - написал Климкин.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

16 апреля 2019 году Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

10 мая в Гамбурге начались слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Агентом от Украины на слушаниях выступала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Теги: #рф #трибунал #украина #выполнение #моряки
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