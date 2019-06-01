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21:17 01.06.2019

Почти 80 рабочим оборонного завода и жителям Дзержинска потребовалась медпомощь после взрывов

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Почти 80 рабочим оборонного завода и жителям Дзержинска потребовалась медпомощь после взрывов

За медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе в нижегородском Дзержинске обратились 79 человек, 15 из них госпитализированы, заявляют в Министерстве здравоохранения РФ.

"По обновленной информации, в связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России в субботу.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших.

"По состоянию на 18:00, на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам", - сообщает Минздрав.

Как сообщалось, около 12:00 на территории оборонного завода "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошло несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

Источник "Интерфакса" уточнил, что в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, там же хранились боеприпасы.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 43 человека (15 из них госпитализированы), погибших нет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

АО "ГосНИИ "Кристалл" (Холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности. Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Почти два месяца назад на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание другого цеха.

Теги: #медпомощь #рф #минздрав #дзержинск
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