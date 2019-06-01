В голову 5-летнему мальчику в Переяславе-Хмельницком могли стрелять полицейские

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-ти летнему мальчику, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данных правоохранителей, 31 мая около 16:00 четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - рассказали в ГБР.

Учитывая эту информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области", - сказано в сообщении.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

Также сообщается, что следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Мальчик находится в реанимационном отделении.