Боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет

На Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 субботы боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сказано в сводке ООС на странице в Фейсбук в субботу вечером.

Все случаи нарушения режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь боевики обстреляли позиций украинских военных: вблизи Павлополя, по направлению Украинского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Верхнеторецкого, с района Пантелеймоновки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Авдеевки, по направлению Минерального - из стрелкового оружия.