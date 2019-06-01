События

19:34 01.06.2019

Боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет

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Боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет

На Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 субботы боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сказано в сводке ООС на странице в Фейсбук в субботу вечером.

Все случаи нарушения режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь боевики обстреляли позиций украинских военных: вблизи Павлополя, по направлению Украинского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Верхнеторецкого, с района Пантелеймоновки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Авдеевки, по направлению Минерального - из стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка
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