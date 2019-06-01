Боевики обстреляли подконтрольную им Сентяновку для дискредитации сил ООС – Украинская сторона СЦКК

Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли подконтрольную им Сентяновку, после чего обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ с целью дискредитации военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в Украинской стороне Совместного центра по контролю и координации.

По информации Украинской стороны СЦКК, со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ, опубликованному 31 мая 2019 указано, что 29 мая в Сентяновке, находящейся на временно неподконтрольной правительству Украины территории к западу от Луганска, члены патруля Миссии видели повреждения 6 домов, из которых 3 расположены на северной стороне ул.Шевченко, еще 3 - на южной стороне этой же улице.

По оценке СММ, указанные в отчете повреждения домов вызваны попаданием осколков. Это подтвердили местные жители, которые сообщили о том, что рано утром 29 мая слышали звуки обстрела.

Для скрытия обстрела частного сектора Сентяновки, боевики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ, который в это время совершал свой полет над Первомайском. Членам патруля Миссии удалось зафиксировать 20 очередей из стрелкового оружия. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 200 м к северо-востоку от позиции патруля.

"При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, имеются основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины", – отметили в Украинской стороне СЦКК.

Подтверждением инсценировки обстрела в Центре считают невозможность определения типа вооружения, которое применялось и направления стрельбы, отсутствие случаев открытия ответного огня со стороны ВСУ в первой половине суток 29 мая 2019, отсутствие запросов СММ ОБСЕ из района указанного населенного пункта на установление тишине или прекращения огня со стороны ВС Украины.

"Указанные факт инсценировки обстрела в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации, относительно обострения вооруженного конфликта на Донбассе, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", – резюмировали в Украинской стороне СЦКК.