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18:35 01.06.2019

Суд в Будапеште арестовал украинского капитана на месяц после крушение туристического катера

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Суд в Будапеште арестовал украинского капитана на месяц после крушение туристического катера

Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С. в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай, в результате чего погибли как минимум семь человек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Bors Online.

После заседания суда капитан Viking Sygin, по словам его адвоката, выразил соболезнования родственникам погибших и всем, кого затронула трагедия, но продолжил настаивать, что действовал по правилам и не его ошибка привела к затоплению катера.

Отмечается, что ввиду того, что капитан является иностранцем, то существовала вероятность его бегства из Венгрии, именно поэтому решение суда было ожидаемым.

Однако судьи постановили, что Юрий С. может выйти под залог в размере 15 млн форинтов (больше 45 тыс. евро). Прокуратура обжаловала это решение.

Сообщается также , что перед зданием суда его решения ожидало большое количество журналистов из Южной Кореи и Украины.

Прогулочный катер "Русалка" затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту лодки находились 35 человек – 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

По-прежнему официально не названы и причины аварии. Известно, что "Русалка" упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула.

Венгерская полиция в четверг вечером арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.

Теги: #венгрия #катер #украина #суд
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