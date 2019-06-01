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17:31 01.06.2019

Косовские власти призывают ООН начать расследование в отношении россиянина Краснощекова

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Косовские власти призывают ООН начать расследование в отношении россиянина Краснощекова

Ответственный за внешние связи представитель Приштины Беджет Пацолли считает, что ООН должна открыть расследование в отношении российского сотрудника в миссии организации в Косово Михаила Краснощекова, передает косовский телерадиоканал РТК2.

"Тому, кто, злоупотребляя иммунитетом, участвует в преступных деяниях, нет места не только в Косово, его нельзя было брать на работу в ООН или ее миссии в мире", - сказал Пацолли.

Он добавил, что власти в Приштине готовы к сотрудничеству в случае начала расследования в ООН.

28 мая Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере Косово. По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению спецоперации, и занимался "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность". Сербские СМИ, в свою очередь, утверждают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. В настоящее время Краснощеков находится в больнице в Белграде.

Теги: #расследование #россия #оон #косово
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