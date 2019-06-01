В Хмельницкой области перевернулась надувная лодка, рыбаки не могли самостоятельно добраться до берега

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области перевернулась надувная лодка с рыбаками, спасатели доставали пострадавших на берег.

Как сообщает в субботу пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о том, что вблизи с.Лысовцы перевернулась надувная лодка с рыбаками, поступило в службу спасения накануне, 31 мая, в 18:30. Рыбаки были не в состоянии самостоятельно добраться до берега.

Спасатели на моторной лодке оперативно оказали помощь, доставив пострадавших вместе с плавсредством на берег.

"Служба спасения Хмельницкой области призывает граждан быть крайне осторожными на воде: не заплывать на лодке в места с сильным течением, не нырять в воду в незнакомых местах, не злоупотреблять алкоголем и всегда сообщать кому-то о том, что идете к воде", - сказано в сообщении ГСЧС.