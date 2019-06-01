События

15:48 01.06.2019

Ребенок в Киевской области получил предположительно огнестрельное ранение головы, полиция установила причастных

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Ребенок в Киевской области получил предположительно огнестрельное ранение головы, полиция установила причастных

В г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы, полиция устанавливает обстоятельства получения травмы ребенком.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении.

"По характеру полученной травмы врачи проводят оперативное вмешательство. По предварительным выводам медиков, в малолетнего ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства получения травмы ребенком, выясняют детали, опрашивают свидетели.

"Принятыми мерами следователей и оперативных работников полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела", - сообщили в полиции.

Также установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчик.

Сейчас продолжаются совместные процессуальные действия полицейских, работников Государственного бюро расследований и прокуратуры области.

Теги: #украина #полиция
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