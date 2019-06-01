В Киеве в субботу вечером возможны ограничения на вход на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

В Киеве в субботу, 1 июня, возможны некоторые изменения в работе метрополитена в связи с проведением концерта исполнителя Monatik на НСК "Олимпийский".

Как сообщает КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Фейсбук в субботу, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.