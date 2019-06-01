В Украине в воскресенье сохранится летняя погода, лишь на западе ночь будет прохладной

В Украине в воскресенье, 2 июня, в большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и Прикарпатье погоду будут определять атмосферные фронты, на остальной территории – относительно сухая воздушная масса; сохранится летний фон температуры, лишь в западной части ночь прохладная, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве центральных, северных, Харьковской областях и Прикарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-33°.

В Киеве 2 июня местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15-17 °, днем 25-27 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 июня самая высокая температура днем была 33,3° в 1921 году, самая низкая ночью 3,9° в 1963 году.

В Украине в понедельник, 3 июня, ночью без осадков, днем в Прикарпатье, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, на остальной территории 15-20°; днем 24-29°, в Прикарпатье 20-23° (в восточной части 30-32°).

В Киеве 3 июня без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

По состоянию на 9:00 утра, субботы, 1 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре возле г.Киева 21°.