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12:59 01.06.2019

Нидерланды хотят разъяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ в трагедии MH17

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Правительство Нидерландов хочет получить разъяснения от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра Махатхира Мохамада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17.

Как сообщает голландский интернет-портал NOS, "правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохамада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17".

NOS отмечает, что премьер Малайзии одобрил выводы Совместной следственной группы (ССГ), но сомневается в том, что Россия выпустила ракету, которая сбила MH17. Сначала он хочет увидеть доказательства. "Я не думаю, что такая дисциплинированная сторона ответственна за запуск ракеты. Вам нужны веские доказательства, чтобы обвинить Россию", - приводит NOS слова Махатхира

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (над территорией, не подконтрольной Украине) 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором говорится о том, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Затем премьер-министр Марк Рутте подчеркнул, что у кабинета нет сомнений в выводах ССГ.

Теги: #малайзия #нидерланды #mh17
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