Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили прокатчика в России в цензуре

Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили компанию "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины в России, в цензуре, сообщает сайт еженедельника "Зеркало недели. Украина".

"Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке. Шаг, о котором мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures были храбрыми и смелыми партнерами, позволив нам создать фильм, который является настоящим отображением экстраординарной жизни Элтона Джона без прикрас", - цитирует ZN.UA обнародованное в Твиттер певца заявление.

Создатели также утверждают, что решение местного прокатчика "лишило зрителей возможности увидеть фильм таким, как должно: грустной рефлексией на разделенный мир, в котором мы живем, и того, насколько жестоко он может не принимать любовь между двумя людьми".

В России из фильма "Рокетмен" вырезали пять минут сцен гомосексуального характера. Кроме того, из титров убрали фрагмент, в котором говорится, что Элтон Джон встретил свою любовь и показывается фотография певца с мужем.

В компании "Централ Партнершип", которая занимается прокатом фильма в России, заявили, что в него "были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ".

В марте стало известно, что китайская цензура вырезала из фильма "Богемская рапсодия" более двух минут ЛГБТ-контента, включая сцены с поцелуем двух мужчин и упоминание слова "гей". Картина, которая получила четыре премии "Оскар" в этом году, рассказывает о жизни Фредди Меркьюри, отмечет ZN.UA.