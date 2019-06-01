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11:18 01.06.2019

КПВВ на Донбассе перешли на летний график работы

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КПВВ на Донбассе перешли на летний график работы

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы - с 6:00 до 20:00 (по киевскому времени).

"Согласно распоряжению командующего операции объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы. С 1 июня контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках: с 6:00 до 20:00", – сказано в сообщении Государственной пограничной службы Украины в субботу.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на летний режим работы будут переведены: КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск"; КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут"; КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово"; КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)"; КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь"; КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Теги: #кпвв #украина #донбасс #ордло
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