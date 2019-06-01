В Одессе при поддержке США открыли Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев

В Одессе открыли отремонтированный Центр психологической и медицинской помощи для ветеранов АТО/ООС внутренне перемещенных лиц и местных жителей, сообщило посольство США в Украине.

"Американские военные и представители украинского правительства торжественно открыли Центр психологической и медицинской помощи в Одессе, отремонтированный при поддержке Европейского командования армии США", - сказано в сообщении посольства на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Отмечается, что благодаря этому сотрудничеству украинские ветераны, внутренние переселенцы и местные жители будут иметь доступ к высококачественной медицинской и психологической помощи.