События

10:44 01.06.2019

В Одессе при поддержке США открыли Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев

1 мин читать

В Одессе открыли отремонтированный Центр психологической и медицинской помощи для ветеранов АТО/ООС внутренне перемещенных лиц и местных жителей, сообщило посольство США в Украине.

"Американские военные и представители украинского правительства торжественно открыли Центр психологической и медицинской помощи в Одессе, отремонтированный при поддержке Европейского командования армии США", - сказано в сообщении посольства на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Отмечается, что благодаря этому сотрудничеству украинские ветераны, внутренние переселенцы и местные жители будут иметь доступ к высококачественной медицинской и психологической помощи.

Теги: #сша #украина #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 01.06.2019
В Украине в июне будет 12 выходных дней

В Украине в июне будет 12 выходных дней

11:56 01.06.2019
Зеленский в День защиты детей: Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться

Зеленский в День защиты детей: Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться

11:54 01.06.2019
Зеленский: американский законопроект об усилении поддержки Украины является важным сигналом крепкого стратегического партнерства

Зеленский: американский законопроект об усилении поддержки Украины является важным сигналом крепкого стратегического партнерства

11:45 01.06.2019
Украинские медиагруппы инвестировали более $2,5 млн в кодирование сигнала и закодируют спутниковый сигнал с 20 января 2020

Украинские медиагруппы инвестировали более $2,5 млн в кодирование сигнала и закодируют спутниковый сигнал с 20 января 2020

11:18 01.06.2019
КПВВ на Донбассе перешли на летний график работы

КПВВ на Донбассе перешли на летний график работы

10:44 01.06.2019
Фильм "Семейное дело" режиссера Балаяна представили в Госкино

Фильм "Семейное дело" режиссера Балаяна представили в Госкино

10:36 01.06.2019
США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

09:36 01.06.2019
Посольство Швейцарии направило на неподконтрольные территории Донбасса 22 автомобиля с гумпомощью

Посольство Швейцарии направило на неподконтрольные территории Донбасса 22 автомобиля с гумпомощью

09:26 01.06.2019
Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премированы в размере 3 тыс грн. – Полторак

Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премированы в размере 3 тыс грн. – Полторак

09:09 01.06.2019
Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон – СМИ

Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премированы в размере 3 тыс грн. – Полторак

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

Запрет РФ поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы – Данилюк

Боевики на Донбассе 8 раз нарушил "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет – ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили прокатчика в России в цензуре

Студия Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена

Мирзиеев и Туск обсудили сотрудничество Узбекистана и ЕС

В ряде областей Украины обесточенными остаются 53 населенных пункта – ГСЧС

Правоохранители в Киевской области проводят обыски по делу о фальсификации медпрепаратов для онкобольных

Боевики НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

В связи с Всеукраинским велоднем 1 июня троллейбусы №№ 6, 16, 18 и автобусы №№ 24, 114 будут курсировать по измененным маршрутам - КГГА

На выходные в связи с празднованием Дня защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике - КГГА

Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек, включая стрелявшего

В Киеве 1-3 июня ожидается высокая пожарная опасность - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА