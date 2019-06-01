События

10:44 01.06.2019

Студия Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена

1 мин читать
Студия Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена

Студия Warner Brothers начала переговоры с британским актером Робертом Паттинсоном о роли Бэтмена в ближайшем фильме, где появится этот персонаж, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Владельцы прав на персонажа выбирали между Паттинсоном и другим британцем, звездой фильмов о людях икс, Николасом Холтом. По информации The Hollywood Reporter, выбор сделан в пользу Паттинсона.

Фильм "Бэтмен", где, как ожидается, появится новый исполнитель главной роли, выйдет 25 июня 2021 года. Ранее режиссером и исполнителем роли бизнесмена Брюса Уэйна (он прячется под маской Бэтмена) должен был быть Бен Аффлек. Он же написал сценарий, однако отказался от работы в 2017 году. Режиссерское кресло занял Мэтт Ривз, известный по фильму "Монстро" и серии "Планета обезьян". Выбор более молодого актера позволил ему переписать сценарий фильма, по-новому взглянув на персонажа.

Паттинсон впервые появился на большом экране в фильме "Гарри Поттер и кубок огня" в роли Седрика Диггори. Затем он заработал мировую славу в серии фильмов "Сумерки", сыграв возлюбленного главной героини, вампира Эдварда Каллена.

Бен Аффлек сыграл Бэтмена в фильмах "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости" и "Лига справедливости".

Теги: #паттинсон #бетмен
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премированы в размере 3 тыс грн. – Полторак

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

Запрет РФ поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы – Данилюк

Боевики на Донбассе 8 раз нарушил "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет – ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в июне будет 12 выходных дней

Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили прокатчика в России в цензуре

КПВВ на Донбассе перешли на летний график работы

Фильм "Семейное дело" режиссера Балаяна представили в Госкино

В Одессе при поддержке США открыли Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев

Посольство Швейцарии направило на неподконтрольные территории Донбасса 22 автомобиля с гумпомощью

Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премированы в размере 3 тыс грн. – Полторак

Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон – СМИ

Мирзиеев и Туск обсудили сотрудничество Узбекистана и ЕС

В ряде областей Украины обесточенными остаются 53 населенных пункта – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА