Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщает издание "Зеркало недели".

По данным издания, приглашение от Трампа Зеленский получил 31 мая, а визит в США может состоятся после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе ... Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?". Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д.", - говорится в статье, "Квартал "черных лебедей", опубликованной на сайте "Зеркало недели" в субботу утром.