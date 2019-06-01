В ряде областей Украины обесточенными остаются 53 населенных пункта – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 53 населенных пунктов в 3 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в 3 областях Сумская - 30 н.п., Черкасская - 20 н.п. и Кировоградская - 3 н.п.", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.