Боевики НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики НВФ применили различные системы вооружений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм; дважды у города Красногоровка, из района населенного пункта Трудовская - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи города Авдеевка - из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия; дважды у населенного пункта Старогнатовка - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись Травневое и Новолуганское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - рассказали в штабе ООС.

По данным украинской разведки пятеро боевиков НВФ получили ранения.