В связи с Всеукраинским велоднем 1 июня троллейбусы №№ 6, 16, 18 и автобусы №№ 24, 114 будут курсировать по измененным маршрутам - КГГА

1 июня в связи с проведением Всеукраинского велодня троллейбусы № 6, 16, 18 и автобусы № 24, 114 будут курсировать по измененным маршрутам, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 09:00 и до окончания мероприятия: •троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская"; троллейбусы № 16 и № 18 - до Воздухофлотского путепровода; • автобусы № 24 будут курсировать от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого"; • автобусы № 114 - от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского", - отметили в КГГА.