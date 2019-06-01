На выходные в связи с празднованием Дня защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике - КГГА

1-2 июня в связи с мерами ко Дню защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По информации КП "Центр организации дорожного движения»" улица Крещатик будет перекрыта 1 июня с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (с возможностью выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади) и с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.