События

01:54 01.06.2019

Суд приговорил к 10 годам тюрьмы луганчанина, пытавшегося провезти через границу 14 кг кокаина и каннабиса

1 мин читать
Суд приговорил к 10 годам тюрьмы луганчанина, пытавшегося провезти через границу 14 кг кокаина и каннабиса

Дергачевский районный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 46-летнего луганчанина в попытке контрабанды наркотиков и незаконного оборота наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

"Суд назначил контрабандисту наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества... В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в сентябре прошлого года мужчина пытался перевезти через международный автомобильный пункт "Гоптовка" кокаин и каннабис.

Он расфасовал наркотики в полимерные пакеты и спрятал в топливном баке автомобиля Volkswagen Passat, на котором и приехал к таможенному посту.

Во время таможенно-пограничного досмотра в машине было обнаружено 68 свертков с наркотиками. Общий вес изъятого составляет 14 кг.

Теги: #луганчанин #украина #суд #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:48 01.06.2019
Одесскую колонию, где произошел бунт осужденных, законсервируют

Одесскую колонию, где произошел бунт осужденных, законсервируют

23:55 31.05.2019
Команда Зеленского стала победителем премии Polaris Awards Европейской ассоциации политконсультантов (EAPC) в 7 номинациях

Команда Зеленского стала победителем премии Polaris Awards Европейской ассоциации политконсультантов (EAPC) в 7 номинациях

23:51 31.05.2019
ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах

ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах

23:17 31.05.2019
Разумков сообщил, что около 20 тыс. человек уже подали заявки на присоединение к партии "Слуга народа"

Разумков сообщил, что около 20 тыс. человек уже подали заявки на присоединение к партии "Слуга народа"

22:02 31.05.2019
Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя из его состава он не исключен - Сарган

Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя из его состава он не исключен - Сарган

19:41 31.05.2019
Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

19:34 31.05.2019
Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж – глава МИД Франции

Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж – глава МИД Франции

15:24 31.05.2019
Решение суда по спору с НБУ подтверждает соответствие аудита ПиватБанка за 2015 г. стандартам – PwC

Решение суда по спору с НБУ подтверждает соответствие аудита ПиватБанка за 2015 г. стандартам – PwC

14:42 31.05.2019
Верховный суд отказался арестовать имущество украинских "дочек" российских госбанков

Верховный суд отказался арестовать имущество украинских "дочек" российских госбанков

14:35 31.05.2019
Суд продолжит рассмотрение дела Савченко - Рубана 19 июня

Суд продолжит рассмотрение дела Савченко - Рубана 19 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

Запрет РФ поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы – Данилюк

Боевики на Донбассе 8 раз нарушил "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет – ООС

Фигурант дела Гандзюк Мангер по решению суда может перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков надеется, что закон об отзыве нардепов все же будет разработан и принят Радой

Зеленский подчеркивает важность солидарности Франции с Украиной на международных площадках для отстаивания норм международного права

Более 250 тыс. мусульман совершили последнюю пятничную молитву месяца Рамадан в иерусалимской мечети Аль-Акса

Данилюк: ситуационный центр в СНБО полностью функционирует, а по факту исчезновения оборудования из ситуационной комнаты в АП возбуждено дело

Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

Туркомпания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов

Начальник Генштаба Хомчак обсудил с представителем Командования ВС США в Европе наращивание американской помощи

Правоохранители должны обратить внимание на "смотрящих" над госшахтами

Украина экстрадировала в Казахстан беглого помощника бизнесмена Ертаева

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА