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23:51 31.05.2019

ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах

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ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных парламентских выборах, сообщает пресс-служба ЦИК.

"С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в пятницу вечером.

Теги: #цик #украина #выборы
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