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23:17 31.05.2019

Разумков сообщил, что около 20 тыс. человек уже подали заявки на присоединение к партии "Слуга народа"

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Разумков сообщил, что около 20 тыс. человек уже подали заявки на присоединение к партии "Слуга народа"

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что около 20 тыс. человек уже выразили свое желание стать членами партии.

"На сегодняшний момент на утро (пятница, 31 мая, - ред.) – я, к сожалению, не готов сейчас ответить – заявок на то, чтобы присоединиться к партии "Слуга народа", было около 20 тыс.. Поэтому я думаю, что партия "Слуга народа" будет расти в той же геометрической прогрессии,  в какой росла команда Зеленского, начиная с 1 января 2019 года", - рассказал Разумков в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112.Украина" в пятницу.

На вопрос о том, могут ли депутаты Рады текущего созыва и бывшие парламентарии стать членами партии, Разумков ответил: "Если мы говорим о бывших народных депутатах – я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии...Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии "Слуга народа". На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков".

По его словам, чтобы стать кандидатом от партии "Слуга народа", люди проходят достаточно серьезный конкурс, с критериями которого можно ознакомиться на сайте sluganarodu.ua .

"После этого это резюме со всеми материалами будет проходить и СБУ, и достаточно скрупулезно будут изучать эти материалы представители HR-агентств. Так вот, в этом плане как действующим, так и народным депутатам, которые были ранее, не рекомендую тратить свое время, заходить на сайт, оформлять вот эти вещи", - констатировал Разумков.

Теги: #разумков #украина #слуга_народа
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