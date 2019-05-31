Более 250 тыс. мусульман совершили последнюю пятничную молитву месяца Рамадан в иерусалимской мечети Аль-Акса

Сотни тысяч мусульман совершили последнюю пятничную молитву месяца Рамадан в одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщило в пятницу турецкое издание "Сабах".

Верующие с утра прошли через блокпосты армии обороны Израиля между Западным берегом реки Иордан и Иерусалимом.

"Дороги в районе старого города были перекрыты для транспорта, солдаты впускали в Иерусалим лишь автобусы с желающими совершить молитву", - говорится в сообщении газеты.

Издание со ссылкой на Управление исламских фондов Иерусалима отмечает, что молитву в мечети Аль-Акса совершили 260 тыс. мусульман.