Данилюк: ситуационный центр в СНБО полностью функционирует, а по факту исчезновения оборудования из ситуационной комнаты в АП возбуждено дело

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отмечает, что ситуационный центр в здании самого СНБО функционирует в полном объёме, а серверы и мониторы исчезли из ситуационной комнаты в администрации президента Украины на ул.Банковой.

"Ещё раз подчеркну, поскольку было определенное недопонимание: я чётко сказал, что серверы и мониторы пропали из помещения ситуационной комнаты администрации президента", - сказал он на брифинге в пятницу после завершения совещания в СНБО в здании АП.

Данилюк отметил, что ситуационная комната в самом здании СНБО полностью функционирует. "Я проводил уже несколько совещаний с использованием ситуационного центра, когда у меня была связь со всеми разведывательными органами, с разными министерствами", - уточнил он.

Секретарь СНБО напомнил, что по данному факту открыто производство минимум одним правоохранительным органом.

Он также не исключает, что "какая-то тайная информация" могла исчезнуть, но это должны расследовать соответствующее органы.

Как сообщалось, 29 мая следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование относительно возможной утери должностными лицами администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Накануне вечером, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. На видеоролике, опубликованном на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером, Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами и пустые серверные стойки.

В ответ на это экс-пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

Цеголко отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что главный ситуационный центр СНБО с соответствующим оборудованием находится под охраной и работает в штатном режиме.