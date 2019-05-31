События

20:34 31.05.2019

Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

1 мин читать
Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект (№10356) о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Данный проект закона зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 31 мая. Зеленский определил его как неотложный.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законопроект является неотложным.

Президент убежден, что следует законодательно закрепить возможности реализации отдельными категориями военнослужащих ВС Украины (и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований) предусмотренного статьей 38 Конституции Украины права свободно избирать народных депутатов Украины наравне с другими гражданами.

Документом предлагается закрепить в законе "О выборах народных депутатов Украины" положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Минобороны специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украина воинских формирований, "выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации". Речь идет, прежде всего о тех, кто выполняет задачи по назначению в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, отмечает пресс-служба Зеленского.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Теги: #законопроект #рада #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:35 31.05.2019
Разумков надеется, что закон об отзыве нардепов все же будет разработан и принят Радой

Разумков надеется, что закон об отзыве нардепов все же будет разработан и принят Радой

19:48 31.05.2019
Франция готова поддержать инициативы Зеленского для достижения мира на Донбассе - Ле Дриан

Франция готова поддержать инициативы Зеленского для достижения мира на Донбассе - Ле Дриан

19:34 31.05.2019
Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж – глава МИД Франции

Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж – глава МИД Франции

17:43 31.05.2019
В АП утверждают, что стенограмма встречи Зеленского с главами фракций и руководством Рады не редактировалась

В АП утверждают, что стенограмма встречи Зеленского с главами фракций и руководством Рады не редактировалась

17:38 31.05.2019
Зеленский на совещании в СНБО обсудил демонополизацию энергетических рынков Украины

Зеленский на совещании в СНБО обсудил демонополизацию энергетических рынков Украины

17:17 31.05.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

16:51 31.05.2019
Зеленский уволил Цигикала с должности главы Госпогранслужбы Украины

Зеленский уволил Цигикала с должности главы Госпогранслужбы Украины

16:17 31.05.2019
В партии "Слуга народа" хотят принятия закона об импичменте и о снятии депутатской неприкосновенности одним пакетом

В партии "Слуга народа" хотят принятия закона об импичменте и о снятии депутатской неприкосновенности одним пакетом

15:49 31.05.2019
Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка

Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка

15:47 31.05.2019
Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

Запрет РФ поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы – Данилюк

Боевики на Донбассе 8 раз нарушил "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет – ООС

Фигурант дела Гандзюк Мангер по решению суда может перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя из его состава он не исключен - Сарган

Зеленский подчеркивает важность солидарности Франции с Украиной на международных площадках для отстаивания норм международного права

Более 250 тыс. мусульман совершили последнюю пятничную молитву месяца Рамадан в иерусалимской мечети Аль-Акса

Данилюк: ситуационный центр в СНБО полностью функционирует, а по факту исчезновения оборудования из ситуационной комнаты в АП возбуждено дело

Туркомпания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов

Начальник Генштаба Хомчак обсудил с представителем Командования ВС США в Европе наращивание американской помощи

Правоохранители должны обратить внимание на "смотрящих" над госшахтами

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Украина экстрадировала в Казахстан беглого помощника бизнесмена Ертаева

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА