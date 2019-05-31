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20:04 31.05.2019

Начальник Генштаба Хомчак обсудил с представителем Командования ВС США в Европе наращивание американской помощи

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Начальник Генштаба Хомчак обсудил с представителем Командования ВС США в Европе наращивание американской помощи

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обсудил с начальником управления стратегии и политики Командования Вооруженных сил США в Европе Дэвидом Джулазаде дальнейшее наращивание консультативно-совещательную и военно-техническую помощи США.

Как сообщает Генштаб на странице в соцсети Фейсбук, встреча состоялась в пятницу в Киеве.

Джулазаде является сопредседателем многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного планирования (БОКК). В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно эффективности деятельности многонационального объединенного координационного комитета и возможных путей ее улучшения.

"Хомчак отметил, что Вооруженные силы Украины высоко ценят вклад партнеров в развитие возможностей отечественного войска и заинтересованы в дальнейшем наращивании консультативно-совещательного и военно-технической помощи США", - сказано в сообщении.

 

Теги: #сша #генштаб #хомчак
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