Начальник Генштаба Хомчак обсудил с представителем Командования ВС США в Европе наращивание американской помощи

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обсудил с начальником управления стратегии и политики Командования Вооруженных сил США в Европе Дэвидом Джулазаде дальнейшее наращивание консультативно-совещательную и военно-техническую помощи США.

Как сообщает Генштаб на странице в соцсети Фейсбук, встреча состоялась в пятницу в Киеве.

Джулазаде является сопредседателем многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного планирования (БОКК). В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно эффективности деятельности многонационального объединенного координационного комитета и возможных путей ее улучшения.

"Хомчак отметил, что Вооруженные силы Украины высоко ценят вклад партнеров в развитие возможностей отечественного войска и заинтересованы в дальнейшем наращивании консультативно-совещательного и военно-технической помощи США", - сказано в сообщении.