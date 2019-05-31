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19:55 31.05.2019

Правоохранители должны обратить внимание на "смотрящих" над госшахтами

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Правоохранители должны обратить внимание на "смотрящих" над госшахтами

Правоохранительные органы должны вмешаться в деятельность так называемых "смотрящих" за государственными шахтами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

"Этот очевидный факт (наличие "смотрящих" - ИФ) сегодня обсуждался. Так называемые "смотрящие" существуют. Это коррупция и этим должны заниматься правоохранители... Представители правоохранительных органов, которые сегодня присутствовали на заседании СНБО, приняли во внимание данную ситуацию и вмешаются в нее", - сказал Данилюк в ходе брифинга по итогам совещания в СНБО в Киеве в пятницу.

Он добавил, что в настоящее время существует большое количество предприятий государственной формы собственности, которые де-факто подконтрольны частными компаниями.

"При таких условиях какое-либо государственное регулирование просто не работает. Чтобы там Кабинет министров или Нацкомиссия по энергетике не принимали", - подытожил он.

Теги: #снбо #смотрящие #шахты
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