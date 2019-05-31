Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу, 1 июня, намерен посетить Чернобыльскую зону.

"Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АС", - сказал министр журналистам возле здания администрации президента Украины после встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.

Последует