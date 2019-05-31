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18:36 31.05.2019

Судьба имущества Минобороны на территории предприятий "Укробронпрома" будет определена после завершения начатой в апреле внеплановой инвентаризации

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 Специальные инвентаризационные комиссии Министерства обороны, начавшие с 1 апреля внеплановую инвентаризацию имущества, находящегося на балансе военного ведомства и хранящегося на территории оборонных предприятий госконцерна "Укроборонпром", подготовят предложения по дальнейшему его использованию, сообщила в пятницу пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, внеплановая инвентаризация вооружения и военной техники военного ведомства, хранящегося на территории оборонных предприятий, была начата после создания временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Вышеупомянутые комиссии начали работу с 1 апреля 2019 года, которая сейчас продолжается. Со стороны руководства госконцерна и предприятий оказывается всесторонняя помощь и содействие их работе. Результаты работы комиссий позволят привести учет вооружения и военной техники (имущества) в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Как уточняют в госконцерне, в частности, инвентаризационные комиссии должны подготовить предложения по дальнейшему использованию военного имущества, которое находится на учете Минобороны сверх установленных норм обеспечения, с отработанным ресурсом, или превышенным сроком хранения.

С момента своего создания "Укроборонпром" неоднократно поднимал вопрос о проведении инвентаризации вооружения и военной техники (имущества), состоящего на учете Минобороны, а также о необходимости заключения договоров ответственного хранения между предприятиями концерна и субъектами хозяйствования в подчинении военного ведомства, напоминает пресс-служба.

В пятницу ряд СМИ со ссылкой на проект Marlin сообщили, что из-за неурегулированных вопросов пребывания на территории оборонных предприятий военного имущества Министерства обороны, участники госконцерна несут финансовые убытки. Объем убытков не уточняется.

Теги: #снбо #минобороны #данилюк
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