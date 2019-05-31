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18:33 31.05.2019

Ближайшее заседание СНБО Украины будет посвящено ситуации на Донбассе – Данилюк

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Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, а по факту первое полноценное заседание Совета в новом формате, будет посвящено ситуации на Донбассе и имеющимся в связи с боевыми действиями в регионе проблемам, заявляет секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Первое полноценное заседание (СНБО – ИФ) будет посвящено проблемам на Востоке, с войне на Востоке нашей страны", - сказал Данилюк в ходе брифинга для СМИ по итогам заседания СНБО в пятницу в Киеве.

При этом он отметил, что только что завершившаяся в администрации президента Украины встреча членов СНБО не являлась заседанием, а проходила в новом совещательном формате.

"Это был новый формат, совещание", - сказал Данилюк.

Говоря об итогах совещания, секретарь СНБО сообщил, что было принято решение предоставить всем его участникам "десять дней, а на самом деле две недели" для того, чтобы они могли подготовить свои предложения по поднятым вопросам, либо же, в случае Кабмина Украины, использовали отведенное время для составления предложений по их разрешению и их реализации.

"То, что не может быть сделано Кабинетом министров и нуждается в позиции СНБО, площадки СНБО, полномочий СНБО, будут вынесены на отдельное заседание СНБО, посвященное энергетической теме, которое может состояться через две недели", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО не назвал даты проведения заседания по Донбассу, однако сообщил, что последующее за ним заседание будет посвящено проблемам в энергетике.

"Через одно (заседание СНБО – ИФ), как я уже говорил, будет посвящено проблемам в энергетике", - отметил Данилюк.

Теги: #снбо #данилюк #донбасс
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