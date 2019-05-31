В Одесском аэропорту не было незаконной прослушки – заявление «Профи-ИТ»

В международном аэропорту «Одесса» отсутствовало оборудование для скрытого видеонаблюдения или прослушивания.

Об этом говорится в заявлении ООО «Профи-ИТ», которое прокуратура Одесской области подозревает в организации утечки частной информации из аэропорта.

«Видеонаблюдение действительно велось на территории аэропорта, но обычными камерами, легально приобретенными в Украине. На территории аэропорта были знаки, которые предупреждали о видеонаблюдении», - отмечается в заявлении.

Компания также подчеркивает, что Приморский районный суд Одессы разрешил провести обыски только в помещениях, арендованных ООО «Профи-ИТ», но правоохранители несанкционированно обыскали и другие помещения аэропорта.

«Считаем, что проведенная акция не имеет ничего общего с законностью и является попыткой давления на бизнес», - считают в ООО «Профи-ИТ». Компания намерена обратиться по этому поводу в Государственное бюро расследований (ГБР).

Сам аэропорт «Одесса» также отрицает наличие прослушки в его помещениях.

«В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в Одесском аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая в ООО «Международный аэропорт Одесса» незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено», - говорится в официальном заявлении аэропорта.

Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области заявила о раскрытии канала незаконной утечки частной информации из помещений одесского аэропорта. К «прослушке» якобы оказалась причастна компания «Профи-ИТ».

«Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры», - говорилось в сообщении прокуратуры в Facebook.

Правоохранители подчеркивали, что прослушка могла охватывать и зал официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Международный аэропорт «Одесса» (ODS) входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. В 2018 году через аэропорт было перевезено около 1,5 млн пассажиров, а в нынешнем году ожидается рост пассажиропотока на 20%. В настоящее время в аэропорту идет строительство новой взлетно-посадочной полосы.