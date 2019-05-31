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14:11 31.05.2019

Киевская школа экономики может уйти в тень или за рубеж из-за нового закона о языке – президент KSE

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Киевская школа экономики может уйти в тень или за рубеж из-за нового закона о языке – президент KSE

Почетный президент Киевской школы экономики (KSE) и первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов раскритиковал новый закон об украинском языке из-за вводимого им требования преподавать на украинском языке: учеба в KSE идет только на английском, и школа вынуждена будет выбирать – закрыться, уйти в тень или переехать в другую страну.

"Мы будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну… Школа двадцать лет преподавала незаконно. С 2016 года получила лицензии и стала входить в систему. Мы уйдем обратно в подполье. Качество образования важнее", – написал он на своей странице в Facebook.

Милованов подчеркнул, что современное экономическое образование в мире ведется на английском языке.

"Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской школе экономики в цирк мы не будем… никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском", – заявил он.

Почетный президент школы допустил, что при условии бюджетного финансирования государство может требовать обучения на украинском, однако KSE получает деньги от доноров и ограничена в ресурсах.

Милованов также против компромисса в виде введения нескольких курсов на украинском. По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо изменить нормы закона.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко перед своих уходом с поста 15 мая этого года подписал закон "О функционировании украинского языка как государственного". Согласно ему, языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского. Одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух или более языках - государственном, английском или других официальных языках Европейского союза. Закон, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.

Киевская школа экономики была основана в 1996 институтом Economic Education and Research Consortium (EERC) и благотворительным фондом Евразия (Eurasia Foundation). В 2017 году магистерские программы школы получили лицензию от Министерства образования и науки Украины, а в 2018 году - государственную аккредитацию. В минувшем году в образовательные программы KSE также добавилась МВА в области искусственного интеллекта и анализа данных и бакалаврская программа по экономике и предпринимательству совместно с Стокгольмской школой экономики в Риге.

Теги: #милованов #язык #закон #kse
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